WM: DFB hat weiter Interesse an einer Ausrichtung

SID 24.04.2026 • 11:25 Uhr Der Verband prüft die Optionen 2038 und 2042.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeigt weiterhin Interesse an der Austragung einer dritten Weltmeisterschaft nach 1974 und 2006. Man befasse sich „insofern mit einer WM-Bewerbung, als dass zukünftige Optionen geprüft und besprochen werden“, teilte der DFB am Freitag auf SID-Anfrage mit.

Zuvor hatte das Portal Absolut Fußball berichtet, dass sich der Verband konkret mit dem Gedanken beschäftige, die WM 2038 oder 2042 in Deutschland auszutragen. Der DFB wies allerdings darauf hin, dass es „aktuell kein konkretes Bewerberverfahren seitens der FIFA“ gebe.

DFB: Rahmenbedingungen müssen geklärt werden

In diesem Sommer (11. Juni bis 19. Juli) findet die auf 48 Mannschaften aufgeblähte WM in den USA, Mexiko und Kanada statt. In vier Jahren sind Marokko, Portugal und Spanien die Hauptgastgeber des Turniers, anlässlich des 100. Jubiläums der WM werden aber auch Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen. Saudi-Arabien ist 2034 WM-Gastgeber.

Eine WM mit so vielen Teilnehmern ist nicht leicht zu organisieren. „Klar ist, dass es nur wenige Verbände in der Welt gibt, die die Infrastruktur haben, um ein solches Turnier mit 48 Mannschaften und den damit einhergehenden Anforderungen zu stemmen. Wir können selbstbewusst sagen, dass wir eine ausgezeichnete Infrastruktur besitzen“, hatte Präsident Bernd Neuendorf bereits im November erklärt und Interesse signalisiert: „Ich kann mir grundsätzlich vorstellen, dass wir uns perspektivisch mit dieser Frage auseinandersetzen und schauen, unter welchen Rahmenbedingungen eine solche Bewerbung überhaupt denkbar ist.“

WM: Unterstützung aus der Politik

Auf die Unterstützung aus der Politik sollte er dabei zählen können. „Die CDU befürwortet eine Bewerbung Deutschlands bei der FIFA als Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer für das Jahr 2042. Die CDU fordert die Bundesregierung auf, ein Konzept für Deutschland als Austragungsort zu erarbeiten und eine Bewerbung des DFB um die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2042 positiv anzuregen und zu unterstützen“, wurde auf dem CDU-Parteitag im Februar festgehalten.