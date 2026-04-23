Der Grieche Georgios Donis (56) übernimmt die Fußball-Nationalmannschaft Saudi-Arabiens und tritt die Nachfolge von Hervé Renard an. Das gab der nationale Verband des Landes am Donnerstag und damit weniger als zwei Monate vor Beginn der WM bekannt. Donis, der bislang den saudi-arabischen Klub Al-Khaleej betreute und zuvor bereits bei weiteren Vereinen des Königreichs gearbeitet hatte, erhält einen Vertrag bis Juli 2027.
Donis wird Nationalcoach in Saudi-Arabien
Nach der Entlassung von Hervé Renard hat das Königreich einen neuen Coach gefunden. Die WM steht vor der Tür.
Saudi-Arabien nimmt an der WM im Sommer teil
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Renard war Mitte April von seinen Aufgaben entbunden worden, obwohl er Saudi-Arabien zum zweiten Mal zu einer WM-Endrunde geführt hatte. Der Franzose hatte die Saudis erstmals 2019 übernommen und bis zur WM 2022 in Katar trainiert. Renard wurde nur einige Wochen nach dem Vorrundenaus entlassen. 2024 kehrte er in seine alte Rolle zurück – als Nachfolger seines eigenen Nachfolgers Roberto Mancini.
Bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) trifft Saudi-Arabien in der Gruppe H auf Spanien, Uruguay und Kap Verde.