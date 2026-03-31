DR Kongo löst vorletztes WM-Ticket

SID 01.04.2026 • 01:46 Uhr Die Afrikaner bezwingen Jamaika in Mexiko erst in der Verlängerung.

Die Demokratische Republik Kongo hat sich in den interkontinentalen Playoffs das vorletzte Ticket für die Endrunde der Fußball-WM im Sommer gesichert. Die Afrikaner bezwangen Jamaika im Finale von Guadalajara/Mexiko in der Nacht zum Mittwoch mit 1:0 nach Verlängerung.

Axel Tuanzebe vom FC Burnley traf in der 100. Minute. Die DR Kongo spielt damit in der WM-Gruppe K gegen Portugal, Kolumbien und Usbekistan. Kuriosum des Spiels war eine Verletzung von Schiedsrichter Facundo Tello in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, der Vierte Offizielle Dario Herrera (beide Argentinien) übernahm für die letzten Minuten.

Um 5.00 Uhr deutscher Zeit spielen der Irak und Bolivien im mexikanischen Monterrey den letzten der 48 WM-Startplätze aus. Der Sieger spielt in der Gruppe I gegen Frankreich, Norwegen und den Senegal. Die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am 11. Juni.