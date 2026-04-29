FIFA erhöht WM-Prämien

SID 29.04.2026 • 06:47 Uhr Die 48 Teilnehmer dürfen sich bei der WM im Sommer über erhöhte Prämien freuen. Die FIFA reagiert auf die Kritik einiger Nationen.

Die FIFA hat die Prämien für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft nach Kritik einiger WM-Teilnehmer erhöht.

Wie der Weltverband mitteilte, werden 871 Millionen US-Dollar (744 Millionen Euro) statt wie zuvor vorgesehen 727 Millionen US-Dollar (669 Millionen Euro) an die 48 Teams ausgeschüttet. Dies beschloss der FIFA-Council in einer Sitzung in Vancouver.

FIFA in „finanziell stabilster Lage ihrer Geschichte“

Im Vorfeld des FIFA-Kongresses am Donnerstag in der kanadischen Metropole erhöhte der Verband auch das Startgeld für die Teilnehmer von neun auf zehn Millionen US-Dollar; hinzu kommen 2,5 Millionen US-Dollar statt zuvor 1,5 Millionen für Vorbereitungskosten.

„Die FIFA befindet sich in der finanziell stabilsten Lage ihrer Geschichte, was es uns ermöglicht, alle unsere Mitgliedsverbände auf beispiellose Weise zu unterstützen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.