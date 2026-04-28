Fußball-WM: New York reagiert auf Unmut der Fans

SID 28.04.2026 • 05:27 Uhr New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani reagiert auf den Unmut der Fans vor der Fußball-WM. Ein Erlebnis soll nun doch kostenlos sein.

Nach dem Ärger über teure Ticketpreise und hohe Fahrtkosten bietet New York den Fans während der anstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada freien Eintritt in ausgewiesene Fanzonen zum Public Viewing.

Wie Bürgermeister Zohran Mamdani mitteilte, wird es in jedem der fünf Bezirke eine solche Zone geben, in der die Spiele kostenlos verfolgt werden können.

„Diese Veranstaltungen waren ursprünglich nicht als kostenlos geplant, aber der Sport der Welt sollte der Welt gehören“, sagte Mamdani: „Deshalb haben wir gemeinsam beschlossen, dass die Fans zusammen zuschauen können, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen.“ In den meisten Gastgeberstädten in den USA sind kostenlose Fanzonen geplant – außer in Los Angeles.

Fan-Wut über horrende WM-Preise

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es massiven Unmut über die Ticketpreise für die Spiele der Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) gegeben. Neben dem regulären Verkauf bietet die FIFA eine Plattform an, auf der erworbene Karten weiterverkauft werden können – ohne Regulierung durch den Weltverband. Der Verkäufer legt den Preis fest. Das führt zu teils horrenden Summen.