Jubel um Dzeko: „Sarajevo kocht vor Emotionen“

SID 01.04.2026 • 01:08 Uhr Kapitän Dzeko verletzt sich allem Anschein nach beim Sieg gegen Italien. Für die Bosnier ist es die zweite WM-Teilnahme nach 2014.

Als das Ticket zur WM gelöst war, ging es in der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina erst richtig los. „Sarajevo kocht vor Emotionen, die Straßen sind erfüllt von Freude, Gesang und Fahnen, während das ganze Land einen historischen Moment für den bosnischen Fußball feiert“, berichtete die Tageszeitung Dnevni avaz nach dem 4:1 im Elfmeterschießen gegen Italien.

Im Laufe des Mittwochs werden Trainer Sergej Barbarez und die Mannschaft um Kapitän Edin Dzeko zu einer Siegesfeier in Sarajevo erwartet. Von Regierungsseite sei bestätigt worden, so Dnevni avaz, dass ein „spektakulärer Empfang für die Nationalhelden stattfinden wird“.

Dzeko hat sich aber allem Anschein nach an der Schulter verletzt, beim Verlassen des Spielfelds war sein rechter Arm mit Klebeband an seiner Brust fixiert. „Ich hoffe, Edins Verletzung ist nicht schwerwiegend und er kann bei der Weltmeisterschaft dabei sein, denn er hat nicht viel Zeit“, sagte Barbarez.

Zum zweiten Mal nach 2014, jenem Jahr, in dem Italien letztmals bei einer WM dabei war, fahren die Bosnier zu einer Endrunde. Für Esmir Bajraktarevic, der den entscheidenden Elfmeter verwandelte, ist es eine Art Heimkehr: Der 21 Jahre alte Angreifer ist im US-Bundesstaat Wisconsin geboren und spielte vor seinem Wechsel zu seinem jetzigen Klub PSV Eindhoven für die New England Revolution im WM-Stadion in Foxboro nahe Boston.