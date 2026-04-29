Jürgen Klinsmann warnt DFB-Team vor "respektlosen" USA-Debatten bei WM

SID 29.04.2026 • 09:51 Uhr Jürgen Klinsmann sieht den sportlichen Erfolg des DFB-Teams bei der WM gefährdert, sollten sich Ereignisse aus Katar 2022 in ähnlicher Form wiederholen.

Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann (61) hat die DFB-Elf um Kapitän Joshua Kimmich vor politischen Gesten bei der anstehenden Fußball-WM (11. Juni bis 19. Juli) gewarnt.

Er hoffe, dass „wir unsere Lektion“ aus Katar „gelernt haben“, sagte Klinsmann, der in den USA lebt, in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Du wirst nicht Weltmeister, wenn du hierherkommst und irgendwelche gesellschaftspolitischen Themen rauf und runter diskutierst. Dann fliegst du früh nach Hause“.

Klinsmann: „Absolut respektlos gegenüber dem Gastgeber“

Bei der WM in Katar hatten sich die Nationalspieler beim obligatorischen Mannschaftsfoto vor dem Anpfiff des ersten Gruppenspiels gegen Japan die Münder zugehalten, um gegen den Weltverband FIFA zu protestieren. Dieser hatte damals die „One Love“-Kapitänsbinde verboten. „Da wusste ich schon, dass diese WM brutal in die Hose gehen wird. Das war absolut respektlos gegenüber dem Gastgeber“, sagte Klinsmann.

Angesichts der aktuellen Kriege und gesellschaftspolitischer Krisen in den USA gibt es auch vier Jahre nach Katar wieder eine Debatte um ein WM-Gastgeberland.