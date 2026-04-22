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"Leider vorbei": WM-Traum von Gnabry geplatzt

„Leider vorbei“: WM-Traum von Gnabry geplatzt

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss beim Kampf um den Titel ohne den Bayern-Star auskommen.
Serge Gnabry verpasst die WM
Serge Gnabry verpasst die WM
© picture-allinace/Pressefoto Ulmer/SID/Markus Ulmer
SID
Bundestrainer Julian Nagelsmann muss beim Kampf um den Titel ohne den Bayern-Star auskommen.

Der WM-Traum ist geplatzt: Serge Gnabry kann im Sommer wegen seiner Verletzung nicht mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft um den Titel spielen. Der Traum von der Fußball-WM „ist für mich leider vorbei“, schrieb der Offensivstar von Bayern München bei Instagram: „Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen.“

Gnabry, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest eingeplant war, hatte sich am vergangenen Wochenende einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Bayern rechnete daraufhin mit einer „längeren Pause“, eine genaue Ausfallzeit für den 30-Jährigen ist weiterhin nicht bekannt. Für die WM hat Gnabry nun allerdings bereits traurige Gewissheit.

„Die letzten Tage waren schwer zu verdauen“, schrieb Gnabry vor dem Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen: „Jetzt ist es an der Zeit, mich auf die Genesung zu konzentrieren und für die Saisonvorbereitung zurückzukommen.“

Wie für Bayern ist die Verletzung von dem zuletzt so formstarken Gnabry auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Hiobsbotschaft. „Es tut mir sehr leid für Serge. Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht“, hatte Nagelsmann zuletzt gesagt und berichtete, dass er mit dem Pechvogel nach Bekanntwerden seiner Verletzung telefoniert hatte: „Ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen. Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann.“

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