„Leider vorbei“: WM-Traum von Gnabry geplatzt

SID 22.04.2026 • 18:37 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann muss beim Kampf um den Titel ohne den Bayern-Star auskommen.

Der WM-Traum ist geplatzt: Serge Gnabry kann im Sommer wegen seiner Verletzung nicht mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft um den Titel spielen. Der Traum von der Fußball-WM „ist für mich leider vorbei“, schrieb der Offensivstar von Bayern München bei Instagram: „Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen.“

Gnabry, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest eingeplant war, hatte sich am vergangenen Wochenende einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Bayern rechnete daraufhin mit einer „längeren Pause“, eine genaue Ausfallzeit für den 30-Jährigen ist weiterhin nicht bekannt. Für die WM hat Gnabry nun allerdings bereits traurige Gewissheit.

„Die letzten Tage waren schwer zu verdauen“, schrieb Gnabry vor dem Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen: „Jetzt ist es an der Zeit, mich auf die Genesung zu konzentrieren und für die Saisonvorbereitung zurückzukommen.“