Medien: Gelbe Karten sollen nach WM-Vorrunde verfallen

SID 28.04.2026 • 07:37 Uhr Hintergrund ist das neue Turnierformat mit 48 Mannschaften, das eine zusätzliche K.o.-Runde vorsieht.

Der Fußball-Weltverband FIFA plant für die WM im Sommer offenbar eine neue Sperrenregelung. Wie die BBC berichtet, sollen Gelbe Karten nicht nur wie bisher nach dem Viertelfinale, sondern zusätzlich bereits nach der Gruppenphase verfallen. Ziel ist es, die Gefahr von Sperren für Schlüsselspiele zu reduzieren.

Hintergrund ist das neue Turnierformat mit 48 Mannschaften, das eine zusätzliche K.o.-Runde vorsieht. Das Viertelfinale ist für jedes Team bereits das sechste WM-Spiel, zwei Verwarnungen in diesem Zeitraum würden zu einer Sperre führen.

Statt die Schwelle für eine Sperre auf drei Gelbe Karten anzuheben, gilt laut der BBC eine Aufteilung in zwei Phasen als fairere Lösung. Konkret müssten Spieler entweder in zwei der drei Gruppenspiele verwarnt werden oder zweimal in der Phase vom Sechzehntelfinale bis zum Viertelfinale, um ein Spiel auszusetzen.