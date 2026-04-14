Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre Generalprobe für die WM in den USA, Mexiko und Kanada gegen Guatemala. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichen WM-Fahrplan der Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick hervor.
Österreichs WM-Fahrplan fix
Das Duell gegen die nicht für die WM-Endrunde qualifizierten Zentralamerikaner findet am 10. Juni um 21.00 Uhr Ortszeit (11. Juni, 06.00 Uhr MESZ) im traditionsreichen Rose Bowl Stadium in Pasadena statt, dem Finalstadion der WM 1994.
Die Abreise ins Basecamp in den USA erfolgt am 4. Juni. Der ÖFB-Tross reist dabei nach Los Angeles, von wo es per Bus weiter nördlich nach Santa Barbara geht. Zuvor steht am 1. Juni (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion noch ein Test gegen WM-Teilnehmer Tunesien auf dem Programm.
Kader-Nominierung am 18. Mai
Sein Aufgebot für den Vorbereitungslehrgang, der am 27. Mai am ÖFB-Campus in Wien-Aspern startet, wird Rangnick am 18. Mai bekannt geben. Der finale WM-Kader muss gemäß FIFA-Richtlinien bis spätestens 1. Juni gemeldet werden.
Österreich bestreitet seinen WM-Auftakt am 17. Juni in San Francisco gegen Jordanien. Weitere Gegner in der Gruppe J sind Titelverteidiger Argentinien und Algerien.