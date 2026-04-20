Philadelphia bietet kostenlosen Transport nach WM-Spielen

SID 20.04.2026 • 13:52 Uhr Philadelphia setzt bei der Fußball-WM auf einen deutlich günstigeren Transport als andere Städte. Für die Anreise zum Lincoln Financial Field mit Bus oder Bahn ist nur der übliche Ticketpreis fällig.

New York und Boston verlangen Wucherpreise, die Stadt Philadelphia setzt bei der Fußball-WM dagegen auf einen deutlich günstigeren Transport. Die Rückfahrt vom Stadion ins Zentrum wird im Sommer nach den sechs Turnierspielen sogar kostenlos sein. Auch für die Anreise zum Lincoln Financial Field mit Bus oder Bahn ist nach Angaben der Verkehrsbetriebe nur der übliche Ticketpreis von 2,90 Dollar (ca. 2,50 Euro) fällig.

Wie die Veranstalter dem Portal The Athletic mitteilten, wird für Rückfahrten ab der Halbzeitpause und bis zwei Stunden nach Spielende keine Gebühr erhoben. Möglich macht das ein FIFA-Sponsor (Airbnb). In Philadelphia spielen unter anderem Brasilien und Frankreich, zudem findet dort am 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung (4. Juli) ein Achtelfinale statt.

New York und Boston hatten zuvor astronomische Transportkosten angekündigt. So wird etwa die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück während des Turniers stolze 150 Dollar (ca. 127 Euro) kosten. Normalerweise liegt der Preis bei 12,90 Dollar.

Philadelphia: WM-Stadion liegt näher zum Stadtzentrum

In Boston werden 95 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar steigen. Das WM-Stadion in Philadelphia liegt allerdings im Vergleich deutlich näher zum Stadtzentrum.

Kurios: Nach Berechnungen von The Athletic können Fans an einem WM-Spieltag deutlich günstiger von New York City zum Stadion in Philadelphia (ca. 157 Kilometer) als zur Arena in New Jersey (ca. 30 Kilometer) fahren.