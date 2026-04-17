Nationalcoach verkündet Aus selbst

SID 17.04.2026 • 14:49 Uhr Eine zweite WM-Teilnahme mit Saudi-Arabien bleibt dem Trainer Hervé Renard verwehrt. Er verkündet seine Entlassung selbst.

Sein erneutes Aus bei Saudi-Arabiens Fußball-Nationalmannschaft hat Hervé Renard kurzerhand selbst verkündet. „Ja“, sagte der Franzose der Nachrichtenagentur AFP, der Verband habe ihn rund zwei Monate vor dem Start der WM in den USA, Mexiko und Kanada von seinem Job als Nationaltrainer entbunden. Die zweite Amtsperiode des 57-Jährigen beim dreimaligen Gewinner der Asienmeisterschaft geht damit nach 18 Monaten zu Ende.

„So ist der Fußball. Saudi-Arabien hat sich sieben Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert, davon zwei Mal mit mir“, erklärte Renard. „Und es gibt nur einen einzigen Trainer, der sowohl die Qualifikation als auch die Weltmeisterschaft geschafft hat, und das bin ich, im Jahr 2022. Zumindest bleibt mir dieser Stolz“.

Grieche soll Renard beerben

Renard hatte die Saudis erstmals 2019 übernommen und zur Endrunde 2022 in Katar geführt. Bei ihrer insgesamt sechsten WM-Teilnahme schied die Mannschaft als Gruppenletzter der Vorrunde aus, Renard wurde nur einige Wochen später seines Amtes enthoben. Im Oktober 2024 kehrte er in seine alte Rolle zurück – als Nachfolger seines eigenen Nachfolgers Roberto Mancini.