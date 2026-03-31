Robert Lewandowski hat nach dem bitteren Aus im europäischen Playoff-Finale seinen Abschied aus der polnischen Fußball-Nationalmannschaft angedeutet. Bei Instagram veröffentlichte der frühere Bayern-Star nach dem 2:3 (1:1) in Schweden am späten Dienstagabend ein Foto, auf dem er mit Tränen in den Augen seine Kapitänsbinde in der Hand hält. Dazu läuft „Time To Say Goodbye“ von Sarah Brightman und Andrea Bocelli.
„Time To Say Goodbye“: Lewandowski deutet Abschied an
Nach dem Aus in den Playoffs ist der Starstürmer am Boden zerstört. Ein Instagram-Post könnte schon sein Abschied sein.
War es das? Robert Lewandowski nach dem Abpfiff
© AFP/SID/JONATHAN NACKSTRAND
Die nationalen Medien reagierten alarmiert: „Dies ist das Ende seiner internationalen Karriere“, schrieb sport.pl, der Post wurde überall aufgegriffen und kontrovers diskutiert. Lewandowski (37) hat 165 Länderspiele absolviert, in denen er insgesamt 89 Tore erzielte – beides sind polnische Rekordwerte.
„Fußball ist brutal“, klagte Lewandowski im polnischen Fernsehen. „Es tut weh. Das schlimmste Gefühl wird sein, wenn wir morgen aufwachen.“ Seinen Rücktritt erklärte er da allerdings (noch) nicht: „Ich weiß nicht, was als Nächstes kommt. Ich muss darüber nachdenken. Es gibt Fragezeichen.“