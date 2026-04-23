Wettlauf mit der Zeit: Spanier sorgen sich um Yamal

SID 23.04.2026 • 10:47 Uhr Der Offensivstar fällt wegen einer Oberschenkelverletzung zunächst aus. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen.

Für den am Oberschenkel verletzten Lamine Yamal beginnt mit Blick auf die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada ein Wettlauf mit der Zeit. Die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtete, dass der Offensivstar des FC Barcelona einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten habe. Darauf deute alles hin, für Donnerstag seien weitere Untersuchungen geplant. Die restlichen Saisonspiele werde der 18-Jährige aller Voraussicht nach verpassen, die WM beginnt am 11. Juni.

„Wir müssen ihn untersuchen, um zu sehen, was los ist. Dann haben wir eine klare Diagnose“, sagte Trainer Hansi Flick nach dem 1:0 (1:0) Barcelonas gegen Celta Vigo: „Es ist nicht einfach. Wir müssen ihn schonen. Es ist schade für uns.“

Yamal hatte am Mittwochabend in der 40. Minute per Foulelfmeter den Siegtreffer erzielt. Dann fasste er sich aber unmittelbar an den Oberschenkel und musste vom Platz. Schon in der Hinrunde hatte er mit einer Leistenverletzung zu kämpfen.