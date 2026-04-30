WM 2026: TV-Hammer für deutsche Zuschauer

David Funk 30.04.2026 • 15:46 Uhr Überraschung im TV-Geschäft: Bei der WM 2026 zeigt ein Wettanbieter im Livestream alle Partien. Ermöglicht wird das durch einen FIFA-Deal.

Der Wettanbieter „Tipico“ hat am Donnerstag mit einer Meldung aufhorchen lassen. Das Unternehmen wird nach eigenen Angaben alle WM-Spiele 2026 im Livestream übertragen.

„Erstmals können qualifizierte User bei Tipico alle WM-Spiele im Livestream in der App oder auf tipico.de verfolgen“, verkündete der Wettanbieter in einer Mitteilung.

WM: So wird man ein „qualifizierter User“

Auch der viel beachtete Begriff „qualifizierter User“ wird vom Unternehmen in diesem Zusammenhang näher definiert. Demnach sind es „Nutzerinnen und Nutzer, die Guthaben auf ihrem aktiven Tipico-Konto haben oder innerhalb der letzten 24 Stunden eine Wette platziert haben“.

Wie viel Geld sich dabei auf dem Konto befinden muss oder wie hoch der Einsatz einer solchen Wette sein muss, gab das Unternehmen nicht bekannt.

Diese TV-Überraschung kommt durch einen FIFA-Deal mit dem britischen Sporttechnologie-Unternehmen „Stats Perform” zustande. Dieses ist nun offizieller Anbieter von Wettdaten und Streamingrechten und darf somit im Livestream ausgewählte FIFA-Wettbewerbe zeigen, zu denen auch die WM gehört.