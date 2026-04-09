Zwayer als einziger deutscher WM-Schiedsrichter nominiert

SID 09.04.2026 • 17:22 Uhr Der Bundesliga-Referee darf zur WM im Sommer. Daniel Siebert gehört diesmal dagegen nicht zum FIFA-Aufgebot.

Felix Zwayer (44) wird der einzige deutsche Schiedsrichter bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada sein. Ein entsprechender Bericht der Sportschau stimmt mit SID-Informationen überein. Bei der WM 2022 in Katar war Zwayer nicht im Einsatz, dafür nominierte ihn die UEFA für die EM 2024 in Deutschland.

Neben Zwayer wurden auch seine Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz berufen. Bastian Dankert ist als einziger DFB-Offizieller als Video-Assistent dabei. Daniel Siebert, der vor vier Jahren in Katar sowie bei der Heim-EM 2024 Spiele geleitet hatte, fehlt im Aufgebot der FIFA.

Wie die Sportschau unter Berufung auf die offizielle Liste des Weltverbandes berichtet, wurden insgesamt 52 Schiedsrichter nominiert. In Katar waren noch 36 Referees dabei. Bei dem Turnier im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) werden allerdings auch erstmals 104 statt 64 Spiele ausgetragen.