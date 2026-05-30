Als Psychologe? Gosens liebäugelt mit DFB-Rückkehr

Robin Gosens hofft auf eine Rückkehr zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft – als Teampsychologe. „Das ist definitiv ein großer Traum von mir: diese beiden Welten zu verbinden“, sagte der 31-Jährige der Abendzeitung über seine Pläne für die Zeit nach der Karriere. Parallel zu seiner Profilaufbahn absolvierte Gosens ein Psychologie-Studium.
Gosens als Psychologe beim DFB?
Er habe „den theoretischen Background und die praktische Erfahrung aus dem Profifußball. Ich kann mich in viele Situationen hineinversetzen. Deshalb würde ich nach der Karriere sehr gerne Athleten begleiten“, sagte der Flügelspieler der AC Florenz. „Wenn das im DFB wäre, wäre das natürlich besonders schön, weil ich eine große Verbindung zu diesem Verband habe. Aber grundsätzlich denke ich da in viele verschiedene Richtungen.“
Experte bei der ARD
Der 24-malige Nationalspieler wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) nominiert. Gosens, der bei der EURO 2021 im deutschen Kader gestanden hatte, wird als Experte in der ARD fungieren.
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