Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM 2026>

Bundesliga-Quartett fährt mit zur WM: Bruder von Ex-Weltmeister mit dabei

Bundesliga-Quartett fährt mit zur WM

Rani Khedira ist einer von vier Bundesliga-Profis im WM-Kader der Tunesier. Im März war er erstmals in den Kader der Nordafrikaner berufen worden.
Gianni Infantino hält die hohen Ticketpreise bei der Weltmeisterschaft für gerechtfertigt. Künstliche Preiserhöhungen durch Kauf und hohen Verkauf sind für den FIFA-Präsidenten akzeptabel.
SID
Rani Khedira ist einer von vier Bundesliga-Profis im WM-Kader der Tunesier. Im März war er erstmals in den Kader der Nordafrikaner berufen worden.

Union Berlins Rani Khedira fährt mit Tunesien zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Der Abräumer führt ein Bundesliga-Quartett an, das von den Nordafrikanern für die Endrunde nominiert wurde.

Neben Khedira sind auch Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) sowie die beiden Augsburger Ismael Gharbi und Elias Saad, der an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen ist, dabei.

Khedira war erst im März erstmals in den Kader Tunesiens berufen worden. Zuvor hatte der jüngere Bruder von Rio-Weltmeister Sami Khedira einen Verbandswechsel noch abgelehnt.

Für die deutschen Junioren-Auswahlmannschaften war Khedira insgesamt 13 Mal aufgelaufen. Vor vier Jahren hatte ihn der damalige Bundestrainer Hansi Flick in seinen Perspektivkader geholt, ein Länderspiel absolvierte Khedira aber nicht für Deutschland.

Sein Debüt für die Adler von Karthago gab Khedira im März gegen Haiti, anschließend stand er auch im zweiten Testspiel gegen Kanada auf dem Platz. Im Staff Tunesiens arbeitet unter anderem der deutsche Co-Trainer Michael Hefele.

Bei der Weltmeisterschaft trifft Tunesien in der Gruppe F auf die Niederlande, Schweden und Japan.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite