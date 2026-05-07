In legendärem Stadion: Superstar enthüllt WM-Song

Pop-Ikone Shakira wird erneut einen Hit zur Fußball-WM beisteuern. Das kündigte die Kolumbianerin in einem kurzen Video in den Sozialen Netzwerken am Donnerstag an.
Superstar enthüllt WM-Song
Der Song „Dai Dai“ – italienisch für „Los geht’s, los geht’s“ – zusammen mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy soll am 14. Mai erscheinen. Auch die FIFA teilte den Instagram-Beitrag.
WM 2026: Shakira steuert wieder den Song bei
Zu Beginn des rund einminütigen Clips läuft sie mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. Anschließend zeigt Shakira eine kurze Choreographie mit Tänzern, ehe die Kamera aus dem Stadion fährt und auf dem Arenadach „We are ready (Wir sind bereit)“ zu lesen ist.
Das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada startet am 11. Juni, erstmals soll es ein ganzes Album mit WM-Songs geben, wie die FIFA bereits im März mitteilte. Nach dem Song „Lighter“ von Jelly Roll und Carín Léon, der bei vielen Fans für wenig Begeisterung gesorgt hatte, ist „Dai Dai“ der zweite veröffentlichte Beitrag.
Für Shakira, die vor wenigen Tagen noch ein Konzert vor rund zwei Millionen Fans an der Copacabana gegeben hatte, setzt sich eine Erfolgsgeschichte fort. 2010 steuerte die mittlerweile 49-Jährige mit „Waka Waka (This is Africa)“ die Hymne zur Endrunde in Südafrika bei, 2014 legte sie mit „La La La“ für das Turnier in Brasilien nach, bei dem die deutsche Nationalmannschaft zum vierten Mal den WM-Pokal gewann. Dazu performte sie auch schon bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2020.