Deutscher WM-Gegner feiert Testspielsieg

SID 31.05.2026 • 07:46 Uhr Auch ohne zwei ihrer Stars feiert der deutsche WM-Gruppengegner Ecuador ein erfolgreiches Testspiel.

Der deutsche WM-Gruppengegner Ecuador hat rund zwei Wochen vor dem Auftakt der Fußball-WM einen ersten Testspielsieg gefeiert. Die Südamerikaner gewannen auch ohne ihre Verteidiger Willian Pacho und Piero Hincapié, die beide im Champions-League-Finale aktiv waren, mit 2:1 (1:0) gegen Saudi-Arabien.

Jackson Porozo (35.) und Anthony Valencia (51.) trafen in Harrison/New Jersey zum Sieg, der Anschlusstreffer durch Sultan Mandash (87.) kam für Saudi-Arabien zu spät. Am kommenden Sonntag bestreitet Ecuador seine WM-Generalprobe gegen Guatemala.