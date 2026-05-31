Nagelsmann überrascht mit Info nach dem Spiel

SID 31.05.2026 • 23:34 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann verrät, dass das DFB-Team ein weiteres Spiel absolvieren wird.

Vor dem Abflug in Richtung Fußball-WM wird die deutsche Nationalmannschaft einen weiteren kleinen Test gegen Finnland absolvieren. Dies verriet Bundestrainer Julian Nagelsmann überraschend im Anschluss an das letztlich lockere 4:0 (1:0) im offiziell vorletzten Härtetest vor dem Turnierauftakt gegen die Finnen.

Es gehe am Montag nicht über 90 Minuten, sondern über „zweimal 20, zweimal 25“, sagte Nagelsmann im ZDF. Das Spiel sei „für die, die heute nicht gespielt oder weniger gespielt haben, um denen einfach nochmal einen Spielrhythmus zu geben.“

Er sei „sehr froh, dass sich die Finnen dazu bereit erklärt haben. Das wird mit ein paar Fans stattfinden, die das gewonnen haben. Mitarbeiter des DFB. Das wird nochmal die nächste Aufgabe für uns.“

Am Nachmittag folge noch „ein kleines Event, um auch in Stressphasen mental runterkühlen zu können“, sagte der Bundestrainer.