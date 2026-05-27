DFB-Elf: WM-Generalprobe vor vollen Rängen

SID 27.05.2026 • 13:16 Uhr Das Länderspiel in Chicago gegen die USA ist ausverkauft.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre beiden finalen Länderspiele vor Beginn der Weltmeisterschaft vor vollen Rängen. Nach dem schon seit Wochen ausverkauften letzten Heimspiel am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Finnland meldete nun auch Chicago, dass es für die Generalprobe am 6. Juni im Soldier Field gegen Co-WM-Gastgeber USA (20.30 Uhr/RTL) keine Karten mehr gibt.

Die DFB-Auswahl versammelte sich am Mittwoch zum Start der Vorbereitung in vertrauter Umgebung im Teamquartier bei Partner adidas in Herzogenaurach. Nach dem Spiel in Mainz steht am 1. Juni noch ein Abschiedsevent am Frankfurter DFB-Campus an, tags darauf geht es von dort nach Chicago. Nach dem letzten Test gegen die USA bezieht der Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Base Camp für die Endrunde (11. Juni bis 19. Juli) in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.