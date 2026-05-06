DFB-Gegner mit Nordsee-Trainingslager

SID 06.05.2026 • 17:42 Uhr Der kleinste WM-Teilnehmer Curacao rüstet sich in Noordwijk für das große Abenteuer. Trainer Fred Rutten feilt am Plan für das Duell mit Deutschland.

Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao absolviert einen Teil seiner Vorbereitung auf das WM-Abenteuer an der niederländischen Nordseeküste. Vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) bezieht der Neuling ab dem 25. Mai ein Trainingslager in Noordwijk. Schon am 12. Mai gibt Nationaltrainer Fred Rutten seinen Kader für die WM-Premiere des Inselstaates bekannt.

Bevor es am 3. Juni zurück nach Curacao geht, bestreitet das Team noch ein Testspiel in Glasgow gegen Schottland (30. Mai). In der Heimat steht dann die Generalprobe gegen Aruba an (6. Juni), einen Tag später reist der Tross ins WM-Quartier nach Boca Raton/Florida.

In seinem ersten Spiel überhaupt bei einer WM ist Curacao am 14. Juni in Houston gegen das deutsche Nationalteam gefordert (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Es folgen die Duelle mit Ecuador in Kansas City (21. Juni) sowie der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) in Philadelphia (25. Juni).