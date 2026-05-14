DFB: Neuer steht wohl im vorläufigen WM-Kader

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 14.05.2026 • 20:38 Uhr Manuel Neuer steht wohl im vorläufigen 55er-Kader von Julian Nagelsmann. Die Anzeichen auf eine Rückkehr ins Tor der deutschen Nationalmannschaft verdichten sich.

Nächster Hammer-Bericht um Manuel Neuer: Nach Informationen von Sky steht der Keeper des FC Bayern auf der 55-köpfigen Kaderliste für die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA, die der DFB bis Montag bei der FIFA melden musste.

Bereits am Dienstag hatte der kicker berichtet, dass die Anzeichen sich mehren, dass Neuer auf ebendieser zu finden ist.

Sky geht nun einen Schritt weiter: So soll sich Neuer sogar schon mit Bundestrainer Julian Nagelsmann getroffen und dabei über eine Rückkehr ins DFB-Tor gesprochen haben.

Nagelsmann soll Neuer getroffen haben

Nach SPORT1-Informationen ist tatsächlich davon auszugehen, dass Neuer auf besagter Liste steht. Eine mögliche Rückkehr ins DFB-Team rückt also immer näher.

Nur Namen, die auf der Liste auftauchen, dürfen auch für die WM nominiert werden. Eine finale Entscheidung, ob Neuer beim großen Turnier im Sommer tatsächlich im Tor steht, soll zeitnah erfolgen. Am 21. Mai wird Nagelsmann seinen finalen Kader berufen. Am Samstag wird Nagelsmann im ZDF-Sportstudio zu Gast sein.

Nagelsmann und Neuer hatten sich in der Vergangenheit stets zurückhaltend zu einem möglichen Comeback geäußert, aber stets eine Hintertür offengelassen.

Neuer: „Ich habe meine Sachen gesagt“

Erst kürzlich sagte der Bundestrainer: „Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren.“

Neuer selbst hatte Anfang April noch betont: „Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen. […] Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich hier auf den FC Bayern.“