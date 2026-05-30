DFB-Team drückt Havertz die Daumen

Die deutschen Fußball-Nationalspieler drücken Kai Havertz und dem FC Arsenal im Champions-League-Endspiel fest die Daumen – auch aus eigenem Interesse. „Ich hoffe, dass er mit einem Erfolgserlebnis hierherkommt und den Titel mitbringt. Und dann mit einer positiven Energie ins Turnier startet“, sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich vor dem Finale am Samstag (18 Uhr) in Budapest zwischen dem englischen Meister und Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Offensivspieler Havertz fehlt daher Bundestrainer Julian Nagelsmann im vorletzten WM-Test am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland. „Er ist für uns ein extrem wichtiger Spieler. Er wurde in Deutschland in den letzten Jahr sehr unterschätzt“, betonte Kimmich und ergänzte: „Während der EURO wurde viel über Flo (Anm. d. Red.: Wirtz) und Jamal (Anm. d. Red.: Musiala) gesprochen, aber auch da war Kai sehr wichtig für uns. Er wird auch bei diesem Turnier sehr wichtig sein. Er bringt ein besonderes Paket mit, das uns sehr helfen wird.“