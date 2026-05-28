Erstes Training ohne zwei DFB-Stars

SID 28.05.2026 • 11:24 Uhr Das DFB-Team startet in die WM-Mission. Im ersten Training fehlen dabei zwei Spieler.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in ihre WM-Mission wie erwartet ohne den verletzten Torwart Manuel Neuer und noch ohne Kai Havertz gestartet. Bundestrainer Julian Nagelsmann standen bei der ersten Trainingseinheit am Donnerstag in Herzogenaurach 25 Spieler inklusive Trainingstorwart Jonas Urbig zur Verfügung.

Los ging die Auftakteinheit auf dem „Home Ground“ von Partner adidas mit einer kurzen Ansprache von Nagelsmann, danach standen zunächst Läufe und Stabilisationsübungen auf dem Programm.

Neuer musste zum Start der Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) noch wegen seiner Verletzung an der linken Wade pausieren.

Neuer noch im Aufbau

Offensivspieler Havertz bestreitet mit dem FC Arsenal am Samstag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain und wird danach beim DFB-Team erwartet.

Wann Neuer wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist offen. Er befindet sich im Belastungsaufbau. Am Donnerstag war er im Fitnessraum und absolvierte Läufe auf dem Platz.

Nagelsmann verkündete bereits, dass der 40 Jahre alte Rückkehrer vom FC Bayern nicht beim Länderspiel am Sonntag in Mainz gegen Finnland (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zum Einsatz kommen wird. Der Weltmeister von 2014 wird im vorletzten WM-Test von Oliver Baumann vertreten.

DFB-Spieler machen guten Eindruck

Fraglich ist offenbar sogar, ob Neuer bei der Generalprobe gegen die USA am 6. Juni in Chicago spielen kann. Man müsse sich aber „keine Sorgen machen“, sagte der Bundestrainer am Mittwoch.

„Wir wollen ihn in der Gruppenphase maximal fit haben.“ Ansonsten würden alle Spieler „einen guten Eindruck machen. Alle sind gut drauf und haben sofort wieder ein gutes Gefühl vermittelt.“