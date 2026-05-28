DFB-Team: Nagelsmann hat Angst vor Tattoo-Wette

SID 28.05.2026 • 18:36 Uhr Der Bundestrainer aber habe sich "selbst ein Bein gestellt" mit der Ankündigung, sich im Falle des WM-Triumphs mit dem Leipziger tätowieren zu lassen.

Julian Nagelsmann hat vor dieser Situation „am meisten Angst“, David Raum aber zuckt nur lässig mit den Schultern. Das „gemeinsame“ WM-Tattoo von Bundestrainer und Linksverteidiger im Falle des ersehnten Finaltriumphs am 19. Juli scheidet die Geister.

Nagelsmann hatte rund um die Nominierung seines Kaders für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (ab 11. Juni) noch scherzhaft von seinen Sorgen berichtet. „Aber nicht, weil ich Angst habe vorm Tattoostechen, sondern weil ich glaube, dass wir bei dir keinen Platz mehr finden“, sagte er zu Raum.

Raum: „Man findet immer eine freie Stelle“

Der mit reichlich Körperbemalung ausgestattete Leipziger dagegen nimmt die Sache locker. „Man findet immer eine freie Stelle“, sagte er im Teamquartier in Herzogenaurach und betonte: „Ich habe noch ein paar freie Stellen.“

Dass die Aussage des Bundestrainers hohe Wellen schlagen würde, sei ihm „direkt klar“ gewesen, meinte Raum und betonte: „Damit hat er sich selber ein bisschen ein Bein gestellt, weil er, glaube ich, jetzt nicht mehr drumherum kommt, wenn wir das wirklich ziehen – aber ich glaube, das ist ihm dann auch egal.“