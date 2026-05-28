Groß: Nagelsmanns Glaubwürdigkeit hat „nicht gelitten“

SID 28.05.2026 • 08:44 Uhr Der Nationalspieler verteidigt den Bundestrainer in der Torwartdebatte und blickt selbstbewusst auf das Turnier.

Fußball-Nationalspieler Pascal Groß sieht die Position des Bundestrainers nach der spektakulären Rückholaktion von Manuel Neuer nicht als beschädigt an. „Für mich hat die Glaubwürdigkeit von Julian Nagelsmann absolut nicht gelitten“, sagte Groß dem kicker.

„Der Sport, speziell der Fußball, ist ein Tagesgeschäft, das immer auch mal schwere Entscheidungen erfordert“, führte der Profi von Brighton & Hove Albion aus: „Toni Kroos kam zur Europameisterschaft 2024 zurück, das war im Nachhinein ein Glücksfall für Deutschland und für uns als Mannschaft. Es gibt eben Ausnahmespieler, auf die man möglichst nicht verzichten sollte.“

Dazu zählt Groß auch Neuer, den Nagelsmann für die WM aus dem DFB-Ruhestand zurückgeholt und seiner erklärten Nummer eins Oliver Baumann vor die Nase gesetzt hat. Persönliche Befindlichkeiten aber müssten hinten angestellt werden, betonte Groß mit Blick auf seine eigene Rolle als Ersatzmann. „Wir spielen alle für Deutschland. Das Ego muss daheimbleiben, weil wir alle für ein gemeinsames Ziel kämpfen.“

Groß versprach, zu „100 Prozent“ da zu sein, wenn er gebraucht werde. Ansonsten wolle er „mannschaftsdienlich“ sein und seine Mitspieler unterstützen. „Diese Rolle ist extrem wichtig, damit wir die Energie und die Trainingsintensität hochhalten und uns gegenseitig zu Höchstleistungen antreiben.“