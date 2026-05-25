DFB-Team startet Mittwoch in die WM-Vorbereitung

SID 25.05.2026 • 09:47 Uhr Ab Mittwoch starten die deutschen Nationalspieler in Herzogenaurach ins WM-Trainingslager. Auf Kai Havertz muss Bundestrainer Julian Nagelsmann noch verzichten.

Die Spieler des FC Bayern feierten ausgelassen das Double, doch Zeit zur Erholung bleibt ihnen kaum. Julian Nagelsmann versammelt seine Nationalspieler schon ab Mittwoch in Herzogenaurach zum WM-Trainingslager.

„Die sind alle heiß und haben Bock“, sagte der Bundestrainer, der den Start der Vorbereitung angesichts des DFB-Pokalfinals zwei Tage nach hinten verschonen hat.

„Du musst am Ende als Trainer überlegen, bringt es den Spielern mehr, wenn sie dann in Herzogenaurach rumhängen, aber nicht trainieren können. Oder bringt es vielleicht ein bisschen mehr, nochmal zwei Tage bei der Familie oder wo auch immer zu sein, den Kopf freizukriegen und dann am Mittwoch auch im Training wieder anzugreifen“, begründete Nagelsmann seine Entscheidung.

Sieben Münchner und vier Profis des Final-Verlierers VfB Stuttgart wird er am Mittwoch bei Partner adidas begrüßen, auf Kai Havertz muss er aber noch verzichten. Der Offensivspieler steht mit dem FC Arsenal am Samstag im Champions-League-Endspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und wird erst danach zum DFB-Team stoßen.

Viel Zeit bleibt Nagelsmann ohnehin nicht. Am Sonntag steht schon das Länderspiel gegen Finnland in Mainz an.

Am 2. Juni geht es für die 26 Spieler und Trainings-Torhüter Jonas Urbig dann von Frankfurt nach Chicago, wo vier Tage später die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA folgt.