Überraschende Schweinsteiger-Idee für Nagelsmanns WM-Startelf

Maximilian Huber 06.05.2026 • 11:08 Uhr Bastian Schweinsteiger stellt seine Wunsch-Startelf der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Nordamerika auf. Dabei überrascht der Weltmeister von 2014 mit einer Personalie.

Bastian Schweinsteiger hat seine Wunsch-Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Endrunde in Nordamerika aufgestellt – und dabei mit einem Detail für eine Überraschung gesorgt.

Der Weltmeister von 2014 ergänzte seine Offensive – bestehend aus Kai Havertz, Florian Wirtz und Jamal Musiala – mit Stuttgarts Flügelspieler Chris Führich. Dieser habe sich aus seiner Sicht „bei Stuttgart gut entwickelt. Er bringt immer was mit, was schwierig zu verteidigen ist“, sagte Schweinsteiger der Sport Bild.

Schweinsteiger schwärmt von Lennart Karl

Führich kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf sieben Tore und sieben Assists. Für die zurückliegende Länderspielperiode Ende März wurde Führich zunächst nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert. Nach den Ausfällen von Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic waren der Offensivspieler und VfB-Teamkollege Angelo Stiller dann allerdings nachgerückt.

Neun Länderspiele hat Führich bislang für die deutsche A-Nationalmannschaft bestritten, auch bei der Heim-EM 2024 war der 28-Jährige Teil des Aufgebots. „Eine Alternative wäre Jamie Leweling auf der rechten Seite. Wenn man defensiv spielen will, kann man auch Leweling für Musiala bringen“, führte Schweinsteiger seine Gedanken aus.

Neben dem VfB-Duo würde der Weltmeister von 2014 auch Bayern-Youngster Lennart Karl zur WM mitnehmen. „Lennart Karl hat in seinen zwei Länderspielen einen sehr, sehr positiven Eindruck gemacht. Mit seiner Frische gegen die Schweiz und auch gegen Ghana. Den musst du einfach spielen lassen“, forderte Schweinsteiger, fügte aber hinzu: „Aber natürlich müssen die alle auch Defensivarbeit machen.“

Das ist die Wunsch-Elf von Bastian Schweinsteiger