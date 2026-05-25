Díaz und James im WM-Aufgebot Kolumbiens

SID 25.05.2026 • 19:50 Uhr Ein aktueller und ein ehemaliger Star des FC Bayern sollen die Südamerikaner bei der WM zu großen Erfolgen führen.

Luis Díaz vom FC Bayern führt das Aufgebot der kolumbianischen Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada an.

Neben dem aktuellen Double-Sieger gehört mit Kapitän James Rodríguez auch ein ehemaliger Starspieler der Münchner dem 26-köpfigen Kader von Trainer Néstor Lorenzo an. Der 34-Jährige spielt mittlerweile in der MLS für Minnesota United, kommt dort aber nur sporadisch zum Einsatz.

Zwei weitre Ex-Bundesliga-Profis im Kader

Mit dem früheren Mainzer und Kölner Jhon Córdoba sowie dem Ex-Leverkusener Gustavo Puerta fahren zwei weitere ehemalige Bundesligaprofis für die Südamerikaner zur WM.