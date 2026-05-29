Die WM 2026 bei SPORT1: "WM Aktuell" und "WM Doppelpass" als Herzstück

SPORT1 29.05.2026 • 12:46 Uhr SPORT1 startet ab dem 1. Juni mit einer umfassenden WM-Berichterstattung und begleitet die Fans durch das gesamte Turnier.

Wenn am 11. Juni die größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte startet, begleitet SPORT1 das Turnier umfassend über alle Plattformen hinweg. Bereits ab dem 1. Juni startet SPORT1 mit seinem umfangreichen WM-Programm und stimmt die Fans im Vorfeld intensiv auf das Turnier ein – mit aktuellen News, Analysen, Hintergründen und Einschätzungen rund um die deutsche Nationalmannschaft und den wichtigsten Geschichten der WM.

Während des gesamten Turniers liefert SPORT1 rund um die Uhr aktuelle Inhalte über TV, Digital, Audio, Social Media und YouTube.

Rund um die Uhr Fußball-WM auf SPORT1

Mit täglicher Aktualität, starken Persönlichkeiten, Reportern direkt vor Ort und einer umfassenden digitalen Verlängerung positioniert sich SPORT1 auch zur Fußball-WM 2026 als plattformübergreifender Begleiter für Fußballfans – jederzeit abrufbar und nah am Geschehen.

Im Mittelpunkt steht dabei die plattformübergreifende Verzahnung aller Inhalte: Free-TV, SPORT1.de, App, Podcasts, Social Media und YouTube greifen ineinander und schaffen ein umfassendes WM-Erlebnis für Fans – aktuell, dynamisch und jederzeit abrufbar.

Ergänzt wird das Angebot durch ein Telekom-Rechtepaket für den Digitalbereich, das regelmäßigen Highlight-Content, zusätzliche Spielbilder sowie eine umfassende digitale Begleitung des Turniers ermöglicht. Dabei liegt der Fokus klar auf aktuellen Updates, relevanten Szenen und zusätzlichem Mehrwert für Fußballfans.

„WM Aktuell“ und „WM Doppelpass“ als Herzstück der Berichterstattung

Mit insgesamt 42 Ausgaben von „WM Aktuell“ begleitet SPORT1 das Turnier im TV und Digital fast täglich mit News, Analysen, Stimmen und aktuellen Entwicklungen rund um die Fußball-WM. Im Fokus stehen insbesondere die deutsche Nationalmannschaft, die wichtigsten Geschichten des Turniers sowie aktuelle Einschätzungen und Hintergründe. Moderiert wird das Format von Ruth Hofmann, Hartwig Thöne, Sophie Affeldt und Madeleine Etti.

Parallel dazu geht der Doppelpass während der WM mit sechs Spezialausgaben on air. Der „WM Doppelpass“ läuft vom 14. Juni bis 19. Juli live aus dem Hilton Munich Airport und diskutiert jeden Sonntag die wichtigsten Entwicklungen des Turniers. Zum Moderationsteam gehören Florian König, Stefan Effenberg, Katharina Kleinfeldt, Ruth Hofmann und Anna Dollak. Ergänzt werden die Sendungen durch ehemalige Welt- und Europameister, Journalisten und prominente Gäste.

Darüber hinaus zeigen „WM Aktuell“ und „WM Doppelpass“ dank des über die Telekom erworbenen Rechtepakets auch WM-Lizenzbilder on air und ergänzen die Berichterstattung so um zusätzliche Eindrücke direkt vom Turniergeschehen.

Reporter direkt aus den USA – nah am DFB-Team

Mit Stefan Kumberger und Manfred Sedlbauer entsendet SPORT1 erfahrene Reporter direkt zur WM in die USA. Sie liefern aktuelle Eindrücke, Hintergrundgeschichten und Stimmen unmittelbar vom Turniergeschehen und sorgen bereits ab Beginn der Turniervorbereitung für zusätzliche Nähe zum DFB-Team.

Diese Nähe spiegelt sich auch in den Podcast-Angeboten wider: Regelmäßige WM-Podcasts liefern zusätzliche Perspektiven abseits der klassischen TV-Berichterstattung. Ergänzt wird das Audio-Angebot durch Spezialfolgen des Vodcasts „SPORT1 DEEP DIVE“, in denen deutsche Weltmeister und Weltmeisterinnen mit Host Lenny Peteanu ihre persönlichen WM-Geschichten, besondere Anekdoten und historische Einordnungen teilen.

YouTube, Social Media und Digital als zentrale WM-Bausteine

Auch digital setzt SPORT1 auf eine umfassende WM-Begleitung. Auf SPORT1.de und in der App finden Fans regelmäßige Updates, Highlight-Content, Analysen und aktuelle Entwicklungen rund um das Turnier. Über Social Media werden zusätzliche Clips, Reaktionen und Short-Form-Inhalte ausgespielt.

Auf YouTube erweitert SPORT1 das Angebot mit WM-Sonderausgaben des Formats „Wie gut war eigentlich …?“, das nostalgische WM-Momente mit modernem Storytelling verbindet und gezielt jüngere Zielgruppen anspricht.