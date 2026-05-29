Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Teamquartier in Herzogenaurach am Donnerstagabend unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen.
Dopingkontrolle im DFB-Quartier
Bei einer Trainingskontrolle im „Home Ground“ von DFB-Partner adidas mussten vier Nationalspieler Urin- und Blutproben sowie sechs weitere Spieler Urinproben abgeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.
Deutschland testet am Sonntag gegen Finnland
Am Freitag steht für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann der zweite Trainingstag auf dem Programm. Am Mittag (13.30 Uhr) stellt sich Kapitän Joshua Kimmich auf der Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter, parallel schreibt Rückkehrer Manuel Neuer bei adidas Autogramme. Abends sind die Familien in „Herzo“ zu Gast, ein gemeinsamer Grillabend dient als „Abschiedsevent“ vor der WM.
Nach dem Abschlusstraining und einer weiteren Pressekonferenz mit Nagelsmann am Samstag fährt das DFB-Team mit dem Bus nach Frankfurt. Im dortigen Teamhotel steht ein gemeinsamer Fernsehabend an – beim Champions-League-Finale (ab 18 Uhr im LIVETICKER) unterstützen die Spieler ihren Kollegen Kai Havertz, der mit dem FC Arsenal gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest nach Europas Fußball-Krone greift.
Am Sonntag (20.45 Uhr) dann wird es erstmals in der Vorbereitung ernst: In Mainz ist Finnland der erste Testspielgegner vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).