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Dopingkontrolle im DFB-Quartier

Dopingkontrolle im DFB-Quartier

In Herzogenaurach wird die deutsche Nationalmannschaft von Doping-Kontrolleuren besucht. Zehn Spieler werden getestet.
Jonathan Tah verrät die Anforderungen des Bundestrainers an ihn und warum ein erfolgreicher Bayern-Block immer auch gut für die Nationalmannschaft ist.
SID
In Herzogenaurach wird die deutsche Nationalmannschaft von Doping-Kontrolleuren besucht. Zehn Spieler werden getestet.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Teamquartier in Herzogenaurach am Donnerstagabend unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen.

Bei einer Trainingskontrolle im „Home Ground“ von DFB-Partner adidas mussten vier Nationalspieler Urin- und Blutproben sowie sechs weitere Spieler Urinproben abgeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Deutschland testet am Sonntag gegen Finnland

Am Freitag steht für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann der zweite Trainingstag auf dem Programm. Am Mittag (13.30 Uhr) stellt sich Kapitän Joshua Kimmich auf der Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter, parallel schreibt Rückkehrer Manuel Neuer bei adidas Autogramme. Abends sind die Familien in „Herzo“ zu Gast, ein gemeinsamer Grillabend dient als „Abschiedsevent“ vor der WM.

Nach dem Abschlusstraining und einer weiteren Pressekonferenz mit Nagelsmann am Samstag fährt das DFB-Team mit dem Bus nach Frankfurt. Im dortigen Teamhotel steht ein gemeinsamer Fernsehabend an – beim Champions-League-Finale (ab 18 Uhr im LIVETICKER) unterstützen die Spieler ihren Kollegen Kai Havertz, der mit dem FC Arsenal gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest nach Europas Fußball-Krone greift.

Am Sonntag (20.45 Uhr) dann wird es erstmals in der Vorbereitung ernst: In Mainz ist Finnland der erste Testspielgegner vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

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