Dopingkontrolle im DFB-Quartier

SID 29.05.2026 • 09:36 Uhr In Herzogenaurach wird die deutsche Nationalmannschaft von Doping-Kontrolleuren besucht. Zehn Spieler werden getestet.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Teamquartier in Herzogenaurach am Donnerstagabend unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen.

Bei einer Trainingskontrolle im „Home Ground“ von DFB-Partner adidas mussten vier Nationalspieler Urin- und Blutproben sowie sechs weitere Spieler Urinproben abgeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Deutschland testet am Sonntag gegen Finnland

Am Freitag steht für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann der zweite Trainingstag auf dem Programm. Am Mittag (13.30 Uhr) stellt sich Kapitän Joshua Kimmich auf der Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter, parallel schreibt Rückkehrer Manuel Neuer bei adidas Autogramme. Abends sind die Familien in „Herzo“ zu Gast, ein gemeinsamer Grillabend dient als „Abschiedsevent“ vor der WM.

Nach dem Abschlusstraining und einer weiteren Pressekonferenz mit Nagelsmann am Samstag fährt das DFB-Team mit dem Bus nach Frankfurt. Im dortigen Teamhotel steht ein gemeinsamer Fernsehabend an – beim Champions-League-Finale (ab 18 Uhr im LIVETICKER) unterstützen die Spieler ihren Kollegen Kai Havertz, der mit dem FC Arsenal gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest nach Europas Fußball-Krone greift.