Er pfiff ein Skandalspiel! Bristante Schiedsrichter-Wahl für DFB-Test

SID 28.05.2026 • 16:44 Uhr Delgado Candançan verteilte im März 23 Rote Karten in einer einzigen Begegnung. Nun pfeift er die Partie der deutschen Elf gegen Finnland.

Eine wilde Schlägerei, Sicherheitskräfte und Militärpolizei auf dem Rasen – und mittendrin ein Schiedsrichter, der unglaubliche 23 Rote Karten verteilt: Der Unparteiische Matheus Delgado Candançan wird das Finale der Staatsmeisterschaft der brasilianischen Region Minas Gerais wohl nie vergessen.

Knapp drei Monate nach dem Skandalspiel zwischen Cruzeiro und Erzrivale Atlético Mineiro (1:0) leitet der 27-Jährige am Sonntag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) den vorletzten WM-Test der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland in Mainz.

Deswegen geriet Candançan in die Schlagzeilen

Der international unerfahrene Candançan ist gelernter Ingenieur und erst seit 2025 FIFA-Schiedsrichter. Anfang März geriet er international in die Schlagzeilen, als besagtes Duell in seiner Heimat Brasilien eskalierte.

Cruzeiro-Stürmer Christian geriet in der Nachspielzeit mit Atléticos Torwart Everson aneinander, in der Folge entwickelte sich eine wilde Prügelei. Schubser, Faustschläge und Fußtritte – alles dabei. Erst nach rund zehn Minuten sowie dank der Unterstützung von Sicherheitskräften und Militärpolizei hatte Candançan die Lage wieder im Griff. Im Spielbericht vermerkte er später unglaubliche 23 Platzverweise – elf für Atlético, zwölf für Cruzeiro.