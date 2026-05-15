Erst das Double, jetzt zur WM? Bisseck hofft auf seine Chance

Stefan Kumberger 15.05.2026 • 19:07 Uhr Yann Aurel Bisseck feiert in Italien den Gewinn des Doubles. Wird er nochmal Thema für den Bundestrainer?

Yann Aurel Bisseck wirkte glücklich und zufrieden, als er den acht Kilo schweren goldenen Pokal in den Händen hielt. Gerade hatte er mit Inter Mailand über Lazio Rom triumphiert und die Coppa Italia gewonnen. Sein Blick verriet: Da ist jemand richtig zufrieden mit sich und der Mannschaft.

„Ich bin superglücklich und stolz, was wir mit Inter erreicht haben“, sagte der 25-Jährige zu SPORT1 und legte mit einem Fakt nach: „Zum ersten Mal seit 2018 hat in Italien wieder eine Mannschaft das Double geholt – und das sind wir!“

Yann Aurel Bisseck: Erfüllt sich sein WM-Traum?

Doch für Bisseck ist klar: Neben dem Pokal und der Meisterschaft will er auch eine dritte Trophäe gewinnen – den WM-Pokal. Zumindest die Chance darauf möchte er haben und schielt weiterhin auf eine Nominierung für die DFB-Elf.

Vor gut einem Jahr hatte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals zur Nationalmannschaft geholt, doch seitdem hat er es schwer. Schließlich bremste ihn nach der Inter-Pleite im Champions-League-Finale gegen PSG eine Oberschenkelverletzung aus.

Seitdem stehen der DFB-Coach und Bisseck zwar in Kontakt, doch im März wurde er für die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana nicht berücksichtigt. Seine WM-Hoffnungen muss der Inter-Star aber noch nicht aufgeben, denn die Titel mit den Mailändern sprechen für sich.

Prominente Fürsprecher in Person von Michael Ballack

Er selbst zeigt sich bei dem Thema zurückhaltend, hat aber namhafte Fürsprecher. „Er ist an vorderster Front zu nennen, wenn es darum geht, wie man diese alternde Mannschaft verjüngt“, sagte Michael Ballack im Frühjahr über Bisseck. Und Toni Kroos lobte mehrmals seine Ausstrahlung und Körpersprache.