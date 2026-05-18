Erster DFB-Gegner: Curacaos WM-Kader steht fest

SID 18.05.2026 • 18:05 Uhr Erfolgscoach Dick Advocaat nominiert 26 Profis für die Premiere, darunter auch Spieler mit Bundesligaerfahrung.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist Curacao der erste Gegner bei der anstehenden Fußball-WM – am Montag nun hat der zurückgekehrte Erfolgstrainer Dick Advocaat den Kader für die erste Teilnahme des Inselstaates bei dem Weltturnier bekannt gegeben. Dabei setzt der 78-Jährige vorwiegend auf Profis, die bereits erfolgreich die Qualifikation für die in den USA, Mexiko und Kanada stattfindende Endrunde (11. Juni bis 19. Juli) bestritten hatten.

Aus dem 26-köpfigen Kader weist ein Quartett bereits Bundesliga-Erfahrung auf: Jürgen Locadia stand einst bei Hoffenheim und Bochum unter Vertrag, hinzu kommen Riechedly Bazoer (früher Wolfsburg), Tahith Chong, der vor einigen Jahren nach Bremen verliehen war und Joshua Brenet (früher Hoffenheim). Zudem sind acht der nominierten Akteure in den Niederlanden aktiv – darunter Armando Obispo von der PSV Eindhoven, Deveron Fonville von NEC Nijmegen, Sherel Floranus (PEC Zwolle) und Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Advocaat, von 2004 bis 2005 Trainer von Borussia Mönchengladbach, hatte die Auswahl der Karibikinsel bereits während der Qualifikation betreut, war danach jedoch zurückgetreten, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Nachdem Nachfolger und Landsmann Fred Rutten nach internen Querelen vor einer Woche ebenfalls zurückgetreten war, übernahm erneut Advocaat.