Nur Sané und Raum geben Autogramme - Völler reagiert

Maximilian Lotz 27.05.2026 • 18:31 Uhr DFB-Sportdirektor Rudi Völler reagiert auf Vorwürfe, die Nationalspieler würden nur vereinzelt Autogramm- und Selfiewünschen nachkommen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat den Vorwurf fehlender Fannähe der Nationalspieler zurückgewiesen. Zugleich zeigte sich der 66-Jährige einsichtig, dass die Ankunft in Herzogenaurach in dieser Hinsicht nicht komplett zufriedenstellend verlaufen ist.

Auf die Frage eines Journalisten, wie denn die Erwartungshaltung an die Spieler sei, antwortete Völler auf der Pressekonferenz am Mittwoch: „Das ist jetzt eine typische Fangfrage.“

Der DFB-Boss ergänzte: „Es wäre schon gewesen, wenn es ein paar mehr gewesen wären.“ Nach Angaben des Journalisten hielten nämlich nur David Raum und Leroy Sané an und erfüllten die Selfie- und Autogrammwünsche der wartenden Fans. Die restlichen Spieler wurden in Vans mit abgedunkelten Scheiben auf das Gelände gebracht.

Völler: „Da haben Sie gut gezählt“

„Dass es jetzt nur zwei waren, da haben Sie gut gezählt, Kompliment“, sagte Völler: „Aber ich verstehe die Frage, wir werden es weitergeben.“

Generell teilte Völler die Kritik aber nicht. Er verwies auf „viele Aktionen vor und nach dem Training“, mit denen man versuche „viele junge Menschen und auch ältere Menschen mitzunehmen, Autogramme zu geben, Selfies zu machen“, betonte Völler: „Da brauchen wir uns mit der deutschen Nationalmannschaft im Vergleich zu anderen Nationen nicht zu verstecken. Das machen wir jetzt schon sehr gut.“

DFB-Team trainiert in Frankfurt vor Fans

Für die Nationalmannschaft beginnt nun im Teamquartier „Home Ground“ in Herzogenaurach, der Heimat von Sponsor adidas, die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Nach dem Testspiel gegen Finnland am Sonntag in Mainz (20.45 Uhr im LIVETICKER) ist für Montag eine öffentliche Trainingseinheit vor Fans am DFB-Campus in Frankfurt angesetzt. Am Dienstag reist der DFB-Tross dann in die USA.

Die Generalprobe vor dem Turnier in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 6. Juni in Chicago gegen Co-Gastgeber USA.