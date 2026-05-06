Fehlende WM-Buchungen: US-Hotels schlagen Alarm

SID 06.05.2026 • 05:25 Uhr Rund einen Monat vor dem Start der WM liegen die Hotel-Reservierungen in den USA vielerorts unter den Erwartungen. Ein Branchenverband sieht dafür mehrere Ursachen.

Die Hotelreservierungen in den USA im Zusammenhang mit der Fußball-WM bleiben rund einen Monat vor Turnierstart weit hinter den Erwartungen der Branche zurück. Das geht aus einem Bericht des Branchenverbandes American Hotel and Lodging Association (AHLA) hervor. Dieser richtete seine Kritik auch an den Weltverband FIFA.

Der Verband befragte seine Mitglieder in den elf US-Metropolregionen, die Spiele der WM von New York bis Los Angeles ausrichten werden. 80 Prozent gaben an, dass die Hotelbuchungen unter den ursprünglichen Prognosen liegen. Rund 65 Prozent nannten zudem Visahürden und allgemein geopolitische Bedenken als Gründe für die gedämpfte Nachfrage.

„Eine Reihe von Faktoren hat den anfänglichen Optimismus gedämpft, auch wenn Vorlaufindikatoren weiterhin auf bedeutende Chancen hindeuten“, sagte AHLA-Präsidentin Rosanna Maietta: „Um dieses Potenzial voll auszuschöpfen, müssen die USA und die FIFA sicherstellen, dass internationale Reisende einen reibungslosen Aufenthalt erleben.“

Allgemeine Sicherheitsbedenken bei der WM

In Kansas City lagen die Buchungszahlen sogar unter den üblichen Werten für Juni und Juli. In Boston, Philadelphia, San Francisco und Seattle beschrieben viele Befragte das Turnier als ein „Nicht-Ereignis“, heißt es im Bericht. Hoteliers berichteten außerdem, dass umfangreiche Zimmerbuchungen durch die FIFA, von denen viele inzwischen storniert wurden, „ein künstliches frühes Nachfragesignal erzeugt“ hätten.

Die FIFA erklärte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass „alle Freigaben von Zimmern innerhalb der vertraglich vereinbarten Fristen mit den Partnerhotels erfolgt seien“ und dass „in vielen Fällen die Zimmer vor den festgelegten Fristen freigegeben wurden, um den Bedürfnissen der Hotels bestmöglich gerecht zu werden“.