FIFA verlegt Finalrasen ins WM-Stadion

SID 08.05.2026 • 07:43 Uhr Die Organisatoren haben das Grün eigens gezüchtet und setzen auf ein eigens entwickeltes System mit Belüftung und Bewässerung.

Der Rasen für das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist im MetLife Stadium nahe New York verlegt worden. Die FIFA ließ die Spielfläche in mehreren rechteckigen Segmenten einsetzen und arbeitet nun an der finalen Vorbereitung für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada.

Der neue Rasen war über Monate im Bundesstaat North Carolina gezüchtet und anschließend per Lastwagen nach New Jersey transportiert worden. Unter der Spielfläche befindet sich laut FIFA eine rund 45 Zentimeter tiefe Sandschicht mit integriertem Belüftungs- und Bewässerungssystem. Eine spezielle Maschine verbindet die einzelnen Rasenstücke miteinander, damit eine geschlossene Fläche entsteht.

„Es ist nur gerecht, dass die besten Spieler des Planeten hoffentlich das beste Gras des Planeten bekommen – und genau das versuchen wir zu erreichen“, sagte FIFA-Pitchmanager David Graham. Der Weltverband hatte in den vergangenen Jahren intensiv an der Qualität der Spielfelder gearbeitet und dafür auch eine Testanlage in Tennessee genutzt. Gerade bei Weltmeisterschaften steht der Zustand des Rasens regelmäßig im Fokus, weil er Einfluss auf Balltempo und Spielverhalten hat.

In der Arena in East Rutherford/New Jersey mit Platz für 82.500 Zuschauer werden insgesamt acht Partien ausgetragen. Normalerweise spielen dort NFL-Teams auf Kunstrasen, für die WM wurde der Untergrund jedoch entfernt.