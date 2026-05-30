Frust-Rot bei Deutschlands WM-Gegner

Maximilian Lotz 30.05.2026 • 15:51 Uhr Im Testspiel zwischen Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao und Schottland leistet sich ein Ex-Hoffenheimer einen Aussetzer.

Dem positiven Ausrufezeichen folgte ein negativer Aufreger: Der frühere Hoffenheimer Jürgen Locadia hat sich für ein hartes Frustfoul bei der 1:4 (1:1)-Testspielpleite für Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao gegen Schottland eine Rote Karte eingehandelt.

Was war passiert? Curacaos Angreifer Tahith Chong wurde mit einem Trikotzupfer von Aaron Hickey am Eindringen in den Strafraum gehindert (36.) und beschwerte sich anschließend gestikulierend bei Schiedsrichter Goga Kikacheishvili.

Der Georgier sah aber keinen Anlass für einen Freistoßpfiff und ließ die Partie weiterlaufen. Hickey blieb im eigenen Strafraum in Ballbesitz und setzte zu einem Befreiungsschlag an. Locadia stürmte heran, kam aber einen Schritt zu spät und räumte Hickey rabiat ab.

Ex-Hoffenheimer Locadia sieht Rot für Ellenbogencheck

Schiri Kikacheishvili pfiff zunächst Freistoß für Schottland und gab sowohl dem protestierenden Chong als auch Locadia zunächst Gelb. Doch dann meldete sich der Videoassistent und der Unparteiische sah sich die Szene nochmals an.

In der Wiederholung war zu erkennen, wie Locadia Hickey auf den Fuß trat – allerdings zog er auch den rechten Ellenbogen hoch und traf seinen Gegenspieler damit am Kiefer. Dafür gab Schiri Kikacheishvili Rot (35.).

„Er hat Hickey definitiv erwischt“, sagte der ehemalige schottische Nationalspieler James McFadden in der BBC. „Das ist einfach Wahnsinn.“

Fehlt Locadia Curacao auch gegen Deutschland?

Locadia, der mittlerweile für Miami FC in den USA spielt, könnte nach dem Vergehen unter Umständen auch Spiele der WM und damit den Auftakt gegen das DFB-Team am 14. Juni (19 Uhr im LIVETICKER) verpassen.

In der Regel ziehen Rote Karten in Testspielen Sperren in folgenden Freundschaftsspielen nach sich, bei längeren Sperren wegen eines groben Foulspiels oder einer Tätlichkeit kann die Sperre auch auf offizielle Spiele ausgedehnt werden. Die FIFA-Disziplinarkommission wird über das Strafmaß entscheiden.

Curacao bestreitet vor dem ersten Gruppenspiel bei der WM-Endrunde noch ein weiteres Testspiel gegen Aruba am 7. Juni.