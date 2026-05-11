Für die WM: FIFA präsentiert technische Studiengruppe

SID 11.05.2026 • 16:09 Uhr Auch Jürgen Klinsmann gehört zu dem Gremium, das beim Weltturnier im Sommer unter anderem "Trends im Fußball" analysieren soll.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Besetzung seiner technischen Studiengruppe für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) bekannt gegeben. Zum Team zählte unter anderem der ehemalige Bundestrainer und Weltmeister von 1990 Jürgen Klinsmann. Ziel der Gruppe ist es, bei allen 104 Partien des Weltturniers Analysen vorzunehmen und so das Verständnis für den Sport zu verbessern.

Die technische Studiengruppe helfe dabei, „Trends im Fußball zu erkennen, künftige Generationen über die Entwicklungen im Fußball aufzuklären und dazu beizutragen, den Sport spannender zu machen, indem sie verdeutlicht, welche Qualitäten Spieler in Zukunft brauchen“, wurde Arsène Wenger, der die Gruppe anführt und bei der FIFA als Direktor für globale Fußballförderung fungiert, am Montag in einer Mitteilung zitiert.

Zu den Aufgaben der Mitglieder der technischen Studiengruppe zählt auch, die Preisträger der verschiedenen Turnierauszeichnungen zu bestimmen. Geleitet wird das Gremium von FIFA-Fußballexperte Pascal Zuberbühler und Tom Gardner, Leiter der Abteilung für Fußballleistungsanalyse und -daten.