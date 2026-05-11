Für die WM: FIFA präsentiert technische Studiengruppe

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Besetzung seiner technischen Studiengruppe für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) bekannt gegeben. Zum Team zählte unter anderem der ehemalige Bundestrainer und Weltmeister von 1990 Jürgen Klinsmann. Ziel der Gruppe ist es, bei allen 104 Partien des Weltturniers Analysen vorzunehmen und so das Verständnis für den Sport zu verbessern.
WM-Überraschung um Klinsmann
Die technische Studiengruppe helfe dabei, „Trends im Fußball zu erkennen, künftige Generationen über die Entwicklungen im Fußball aufzuklären und dazu beizutragen, den Sport spannender zu machen, indem sie verdeutlicht, welche Qualitäten Spieler in Zukunft brauchen“, wurde Arsène Wenger, der die Gruppe anführt und bei der FIFA als Direktor für globale Fußballförderung fungiert, am Montag in einer Mitteilung zitiert.
Zu den Aufgaben der Mitglieder der technischen Studiengruppe zählt auch, die Preisträger der verschiedenen Turnierauszeichnungen zu bestimmen. Geleitet wird das Gremium von FIFA-Fußballexperte Pascal Zuberbühler und Tom Gardner, Leiter der Abteilung für Fußballleistungsanalyse und -daten.
Bei ihrer Arbeit wird die Gruppe von einem Team aus Fußballanalysten, Dateningenieuren, Datenwissenschaftlern und Leistungsanalysten unterstützt. Durch die laut FIFA „modernsten Statistiken und Leistungsdaten in der WM-Geschichte“ soll die Berichterstattung aller Spiele sowie deren Analysen bereichert werden. Dem Gremium gehören auch internationale Größen wie Otto Addo, Jon Dahl Tomasson, Paulo Wanchope oder Pablo Zabaleta an.