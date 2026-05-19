Fußball-WM: Schweiz nominiert neun Bundesliga-Spieler

SID 19.05.2026 • 17:49 Uhr Nati-Trainer Murat Yakin setzt auf reichlich Erfahrung aus der Bundesliga. Auch ein Zweitliga-Absteiger ist dabei.

Die Schnitzeljagd ist zuende, die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat ihren häppchenweise präsentierten WM-Kader beisammen.

Nach der über zwei Tage gestreckten Bekanntgabe ist klar: Nati-Trainer Murat Yakin nimmt neun Bundesliga-Profis mit zum Turnier in die USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Zweitliga-Absteiger im Schweiz-Kader

Torwart Gregor Kobel vom Vizemeister Borussia Dortmund, der Augsburger Fabian Rieder, Freiburgs Shooting-Star Johan Manzambi als jüngster Spieler im Aufgebot, Luca Jaquez von Pokalfinalist VfB Stuttgart, der Gladbacher Nico Elvedi, Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Miro Muheim vom Hamburger SV und der Mainzer Silvan Widmer vertreten das deutsche Oberhaus. Aus der 2. Bundesliga kommt Cedric Itten von Absteiger Fortuna Düsseldorf dazu.

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Granit Xhaka vom AFC Sunderland. Auch die ehemaligen Bundesliga-Spieler Manuel Akanji (Inter Mailand), Ricardo Rodríguez (Betis Sevilla), Denis Zakaria (AS Monaco) oder Breel Embolo (Stade Rennes) sind dabei. Sieben Spieler sind älter als 30 Jahre.

Yakin wird auf einer Pressekonferenz am Mittwoch seine Gedanken zum Kader erläutern. Am 25. Mai findet die Nati zusammen, am 31. Mai steigt in St. Gallen ein Testspiel gegen Jordanien.