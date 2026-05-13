Fußball-WM: USA lockern Visabestimmungen für einige Länder

SID 13.05.2026 • 23:32 Uhr Fans, aber auch Delegationsmitgliedern soll die Einreise zum Turnier erleichtert werden. Dafür lockern die USA die Visabestimmungen für einige Länder.

Haupt-Gastgeber USA lockert im Vorfeld der Fußball-WM im Sommer seine umstrittenen Visabestimmungen für Besucher aus bestimmten Ländern. Wie das Außenministerium am Mittwoch mitteilte, sollen Kautionszahlungen für WM-Teilnehmer und ausgewählte Fans ausgesetzt werden. Zuvor hatte die Regierung von Präsident Donald Trump im Rahmen ihrer verschärften Migrationspolitik von Antragstellern aus 50 Entwicklungsländern verlangt, für ein US-Visum zwischen 5000 und 15.000 Dollar zu hinterlegen – rückzahlbar nach der Ausreise.

Von der nun angekündigten Ausnahmeregelung profitieren nach Angaben des State Department neben den offiziellen Teammitgliedern der Teilnehmernationen auch Fans aus qualifizierten Ländern, sofern sie bereits Eintrittskarten besitzen und sich in einem speziellen Prioritätssystem für Visa registriert haben.

„Wir bleiben dem Ziel verpflichtet, die nationalen Sicherheitsprioritäten der USA zu stärken und gleichzeitig legitime Reisen für das bevorstehende WM-Turnier zu ermöglichen“, sagte die für konsularische Angelegenheiten zuständige Beamtin Mora Namdar. Die Trump-Regierung wolle die „größte und beste FIFA-WM der Geschichte“ ausrichten.

Zu den Ländern, deren Staatsangehörige grundsätzlich von den Visabürgschaften betroffen sind, zählen mit Algerien, Kap Verde, der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire), Senegal und Tunesien gleich fünf WM-Teilnehmer. Für andere qualifizierte Nationen gelten noch schärfere Beschränkungen: Haiti und Iran unterliegen nahezu vollständigen Einreiseverboten in die USA.