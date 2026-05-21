Harry Maguire von Tuchel rasiert: "Schockiert und zutiefst enttäuscht"

Julius Schamburg 21.05.2026 • 18:22 Uhr Harry Maguire wird von Thomas Tuchel rasiert. Der Verteidiger wird für den WM-Kader der Three Lions nicht berücksichtigt. Die Enttäuschung ist groß.

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat Harry Maguire nicht für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA berücksichtigt.

Wie Maguire inzwischen selbst bestätigte, steht er nicht im Kader der Three Lions. „Ich war mir sicher, dass ich nach der Saison, die ich hinter mir habe, diesen Sommer einen wichtigen Beitrag für mein Land leisten könnte“, sagte Maguire.

Maguire verpasst WM: „Schockiert und zutiefst enttäuscht“

Dennoch wird der Verteidiger von Manchester United, der bereits 66-mal für die A-Nationalmannschaft Englands auflief, bei der WM nicht mit dabei sein.

„Diese Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst enttäuscht. Ich wünsche den Spielern alles Gute“, fuhr Maguire fort. Zuvor hatte talkSport bereits berichtet, dass Maguire nicht dabei sein wird.