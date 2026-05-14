"Historisch" - WM-Finale wird zur Mega-Show

SID 14.05.2026 • 06:49 Uhr Die Organisatoren setzen für die Halbzeitshow der WM 2026 auf internationale Musikstars. Coldplay-Sänger Chris Martin plant das Spektakel.

Madonna, Shakira und die K-Pop-Gruppe BTS: Mit internationalen Superstars der Musikbranche wollen die Organisatoren bei der Halbzeitshow des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft einheizen. Diese Hauptacts kündigte der Weltverband FIFA am Donnerstag an. Mit der Show bekommt ein WM-Finale erstmals ein musikalisches Unterhaltungsprogramm nach dem Vorbild des Super Bowl.

Für die künstlerische Leitung ist Chris Martin von der Band Coldplay verantwortlich. Der Brite soll das Konzept für den Auftritt der internationalen Musikstars am 19. Juli im MetLife Stadium in New York entwickeln und koordinieren.

WM-Finale wird zur großen Show

„Dies wird ein historischer Moment für die FIFA-Weltmeisterschaft und eine Show, die dem größten Sportereignis der Welt gerecht wird“, schrieb Infantino bei Instagram. Die FIFA orientiert sich mit dem Konzept an der Copa-America-Endspielshow 2024 in Miami, bei der Shakira in der Halbzeitpause im Hard Rock Stadium aufgetreten war.