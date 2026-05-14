"Historischer Tag": Brasilien verlängert mit Carlo Ancelotti

Julius Schamburg 14.05.2026 • 18:58 Uhr Carlo Ancelotti verlängert seinen Vertrag bei der brasilianischen Nationalmmanschaft. Der Präsident spricht von einem "historischen Tag für den brasilianischen Fußball".

Der brasilianische Fußballverband hat den Vertrag mit Nationaltrainer Carlo Ancelotti vorzeitig bis 2030 verlängert. Das gab der Verband am Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

„Ancelottis dauerhafte Leitung der brasilianischen Nationalmannschaft – dem größten Meister der Geschichte des Weltfußballs – spiegelt nicht nur die Unterstützung des CBF für die vom Trainer entwickelte Arbeit wider, sondern auch das Vertrauen, das er seit seiner Ankunft Ende Mai 2025 mit dem brasilianischen Kader und den Fans verdient hat“, heißt es in der offiziellen Meldung.

Ancelotti will Brasilien „an die Spitze der Welt führen“

„Vor einem Jahr bin ich in Brasilien angekommen. Von der ersten Minute an verstand ich, was Fußball für dieses Land bedeutet. Seit einem Jahr arbeiten wir daran, die brasilianische Nationalmannschaft wieder an die Spitze der Welt zu führen. Aber die CBF und ich wollen mehr. Mehr Siege, mehr Zeit, mehr Arbeit. Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass wir noch weitere vier Jahre zusammenbleiben werden. Lass uns zusammen bis zur Weltmeisterschaft 2030 gehen. Ich möchte dem CBF für das Vertrauen danken. Danke, Brasilien, für den herzlichen Empfang und all die Zuneigung“, wird Ancelotti zitiert.

Präsident Samir Xaud spricht von einem „historischen Tag für den brasilianischen Fußball“.

Bekanntgabe des WM-Kaders steht bevor

Ancelotti ist seit Mai 2025 im Amt. In zehn Spielen als Nationaltrainer gab es fünf Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.