Hoffenheim-Profi glänzt für Tschechien

SID 31.05.2026 • 18:10 Uhr Adam Hlozek macht bei seiner Rückkehr ins tschechische Nationalteam im Spiel gegen Kosovo den Unterschied.

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft ist elf Tage vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada in guter Form. Angeführt vom Hoffenheimer Adam Hlozek bezwang das Team von Nationaltrainer Miroslav Koubek Kosovo mit 2:1 (2:0) und zeigte einige vielversprechende Ansätze.

Hlozek, der in dieser Saison von vielen Verletzungen ausgebremst worden war, traf in seinem ersten Länderspiel seit fast einem Jahr selbst (32.). Zuvor hatte er das 1:0 durch Tomas Ladra (12.) eingeleitet.

Tschechien ohne Leverkusen-Stürmer Schick

Lukas Hornicek und die Mittelfeldspieler Alexandr Sojka und Pavel Bucha gaben ihr Debüt für das Nationalteam. Neben Hlozek startete auch sein Hoffenheimer Klubkollege Robin Hranac, der Leverkusener Stürmer Patrik Schick fehlte.