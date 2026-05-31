Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft ist elf Tage vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada in guter Form. Angeführt vom Hoffenheimer Adam Hlozek bezwang das Team von Nationaltrainer Miroslav Koubek Kosovo mit 2:1 (2:0) und zeigte einige vielversprechende Ansätze.
Hoffenheim-Profi glänzt für Tschechien
Hlozek, der in dieser Saison von vielen Verletzungen ausgebremst worden war, traf in seinem ersten Länderspiel seit fast einem Jahr selbst (32.). Zuvor hatte er das 1:0 durch Tomas Ladra (12.) eingeleitet.
Tschechien ohne Leverkusen-Stürmer Schick
Lukas Hornicek und die Mittelfeldspieler Alexandr Sojka und Pavel Bucha gaben ihr Debüt für das Nationalteam. Neben Hlozek startete auch sein Hoffenheimer Klubkollege Robin Hranac, der Leverkusener Stürmer Patrik Schick fehlte.
Die Tschechen reisen nun in die USA, sie bestreiten ihre WM-Generalprobe am Donnerstag (Freitag, 2.00 Uhr MESZ) in Harrison/New Jersey gegen Guatemala. Bei der WM geht es in Gruppe A gegen Co-Gastgeber Mexiko, Südafrika und Südkorea.
Die volle Ladung WM: Montag bis Freitag ab 18 Uhr täglich WM Aktuell LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de und in der SPORT1 App