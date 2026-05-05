Hoeneß poltert wegen WM - und verzichtet auf Reise

Uli Hoeneß hat die Ticketpreise bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada scharf kritisiert. „Da kriege ich die Krätze“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im DAZN-Interview.
Hoeneß poltert wegen WM-Preisen
Er selbst habe ebenfalls vorgehabt, „hinzufliegen, da ich eine Einladung von einem guten Freund hatte, der mir ein Haus zur Verfügung gestellt hätte, aber das mache ich nicht mit“, sagte der 74-Jährige.
Er sei „für Kommerz, aber nicht für so eine Ausuferung. Eine Endspielkarte, zweieinhalbtausend Dollar, das geht nicht mehr. Ja, das können vielleicht Fans aus China machen, die sich so ein Spiel einmal im Jahr gönnen. Aber ein ganz normaler, vernünftig denkender deutscher Fan fährt dafür in der Regel nicht hin.“
Heftige Kritik an WM-Ticketpreisen
In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es massiven Unmut über die Ticketpreise für die Spiele der WM (11. Juni bis 19. Juli) gegeben.
Neben dem regulären Verkauf bietet die FIFA eine Plattform an, auf der erworbene Karten weiterverkauft werden können – ohne Regulierung durch den Weltverband. Der Verkäufer legt den Preis fest. Das führt zu teils horrenden Summen.