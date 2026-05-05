Hoeneß poltert wegen WM - und verzichtet auf Reise

SID 05.05.2026 • 11:41 Uhr Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß verzichtet auf eine Reise zur Fußball-WM - aus Protest.

Uli Hoeneß hat die Ticketpreise bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada scharf kritisiert. „Da kriege ich die Krätze“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im DAZN-Interview.

Er selbst habe ebenfalls vorgehabt, „hinzufliegen, da ich eine Einladung von einem guten Freund hatte, der mir ein Haus zur Verfügung gestellt hätte, aber das mache ich nicht mit“, sagte der 74-Jährige.

Er sei „für Kommerz, aber nicht für so eine Ausuferung. Eine Endspielkarte, zweieinhalbtausend Dollar, das geht nicht mehr. Ja, das können vielleicht Fans aus China machen, die sich so ein Spiel einmal im Jahr gönnen. Aber ein ganz normaler, vernünftig denkender deutscher Fan fährt dafür in der Regel nicht hin.“

Heftige Kritik an WM-Ticketpreisen

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es massiven Unmut über die Ticketpreise für die Spiele der WM (11. Juni bis 19. Juli) gegeben.