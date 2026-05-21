Vielsagende Reaktion auf Oliver Baumanns Degradierung

SID 21.05.2026 • 14:39 Uhr Die TSG Hoffenheim kritisiert die Kommunikation und den Stil bei der Degradierung von Torhüter Oliver Baumann durch Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die Degradierung von Torhüter Oliver Baumann durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM hat beim Bundesligisten TSG Hoffenheim für Unmut gesorgt.

„Am Ende ist es selbstverständlich die Entscheidung des Bundestrainers, wen er nominiert beziehungsweise aufstellt. Was die Kommunikation und den Stil betrifft, kann sich jeder selbst ein Urteil bilden“, ist in einem Statement des Sport-Geschäftsführers Andreas Schicker zu lesen. Das Foto dazu zeigt Schicker Arm in Arm mit Baumann.

Hoffenheim: Verärgerung über Baumann-Degradierung

Nagelsmann holt für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) Manuel Neuer in die Nationalmannschaft zurück. Ursprünglich war der Plan, mit Baumann als Nummer eins ins Turnier zu gehen. Nagelsmann informierte den 35-Jährigen telefonisch über das Comeback des fünf Jahre älteren Neuer.