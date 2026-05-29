Iran gewinnt erstes WM-Vorbereitungsspiel

SID 29.05.2026 • 20:00 Uhr Gegen Gambia setzt sich das Team mit 3:1 durch - ob der Iran in die USA einreisen kann, ist jedoch noch völlig offen.

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat ungeachtet der Diskussionen um eine WM-Teilnahme in den USA, Mexiko und Kanada einen Testspielerfolg erzielt.

In Antalya setzte sich das Team von Nationaltrainer Amir Ghalenoei 3:1 (0:1) gegen Gambia durch. Aria Yousefi (47.), Ramin Rezaeian (59.) und Mehdi Taremi (68.) erzielten die Tore innerhalb von knapp 20 Minuten.

Zwei Wochen vor Beginn der WM (ab 11. Juni) steht hinter der Teilnahme des Iran noch immer ein Fragezeichen. Botschafter Abolfazl Pasandideh sagte bei einem Besuch der mexikanischen Grenzstadt Tijuana, wo die Iraner ihr Base Camp aufschlagen, dass die Spieler noch immer keine Visa für die Einreise in die USA hätten.

Iran verlegt WM-Quartier

Sein WM-Quartier hatte das Team zu Wochenbeginn ins mexikanische Tijuana verlegt. Dort besuchten laut der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch iranische Diplomaten das Stadion, in dem die Mannschaft trainieren wird.

Ursprünglich war geplant, dass sie in Tucson im US-Bundesstaat Arizona stationiert sein sollte. Seine Vorrundenspiele muss der Iran allesamt in den USA bestreiten.