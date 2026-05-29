Iran gewinnt erstes WM-Vorbereitungsspiel

Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat ungeachtet der Diskussionen um eine WM-Teilnahme in den USA, Mexiko und Kanada einen Testspielerfolg erzielt.
Iran gewinnt erstes WM-Testspiel
In Antalya setzte sich das Team von Nationaltrainer Amir Ghalenoei 3:1 (0:1) gegen Gambia durch. Aria Yousefi (47.), Ramin Rezaeian (59.) und Mehdi Taremi (68.) erzielten die Tore innerhalb von knapp 20 Minuten.
Zwei Wochen vor Beginn der WM (ab 11. Juni) steht hinter der Teilnahme des Iran noch immer ein Fragezeichen. Botschafter Abolfazl Pasandideh sagte bei einem Besuch der mexikanischen Grenzstadt Tijuana, wo die Iraner ihr Base Camp aufschlagen, dass die Spieler noch immer keine Visa für die Einreise in die USA hätten.
Iran verlegt WM-Quartier
Sein WM-Quartier hatte das Team zu Wochenbeginn ins mexikanische Tijuana verlegt. Dort besuchten laut der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch iranische Diplomaten das Stadion, in dem die Mannschaft trainieren wird.
Ursprünglich war geplant, dass sie in Tucson im US-Bundesstaat Arizona stationiert sein sollte. Seine Vorrundenspiele muss der Iran allesamt in den USA bestreiten.
Sowohl gegen Neuseeland (16. Juni) als auch gegen Belgien (21. Juni) spielt das Team Melli in Los Angeles, ehe es zum Vorrundenabschluss in Seattle gegen Ägypten (27. Juni) geht. Der Chef des iranischen Fußballverbandes, Mehdi Taj, hatte zuletzt die Hoffnung geäußert, dass den Spielern Mehrfachvisa gewährt werden.